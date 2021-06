Cani e pettorina: Rolling Dogs ci spiega come indossarla correttamente

Quello che si crea tra uomo e cane è un legame profondo e destinato a durare a lungo: c’è chi si affeziona ai pet fin da quando è bambino e chi invece scopre e approfondisce questo rapporto da adulto, però in entrambi i casi si tratta di una cosa che rivoluziona la vita per sempre. Le spiegazioni scientifiche possono essere le più diverse, ma l’empatia tra cane e proprietario dura da migliaia di anni, quindi questo rapporto coinvolge tanti sentimenti fin quasi dal primo momento.

Non è un caso che questo animale diventi un vero e proprio membro della famiglia con cui condividere tante ore della giornata, come ad esempio quando si va a fare una passeggiata insieme. L’accessorio più comune è il collare, ma in base all'approccio cognitivo-relazionale si tende a preferire la pettorina ad H.

Alla base di entrambe le scelte ci sono delle motivazioni ben precise, ma in ogni caso è importante capire in che modo farla indossare grazie ai consigli di Rolling Dogs.

Collare e pettorina a confronto

Nell’immaginario collettivo la passeggiata con il cane è associata al collare perché la necessità dell’uomo è sempre stata quella di controllare meglio il quattrozampe. Secondo il metodo classico, infatti, è il conduttore che deve decidere limitando la natura comportamentale del cane che è abituato a scoprire e seguire gli odori. Inoltre, c’è chi pensa che con il collare si limiti la pericolosità dell’animale, per questo spesso si ricorre a quello a strozzo.

In realtà, tutti i cani hanno il bisogno di stare a contatto con la natura e frenare questo loro istinto potrebbe avere delle ripercussioni a livello psicologico perché si limitano le scelte e l’indole del quattro zampe che adora soprattutto annusare quando si va a fare una passeggiata.

Tenendo conto proprio di questa indole, la pettorina ad H permette di assecondare i movimenti del peloso. L'approccio cognitivo-relazionale sostituisce il collare con la pettorina per assicurare al cane di esprimersi come vuole nell’ambiente. Inoltre, è preferibile associarla a un guinzaglio di almeno tre metri, per gestire la lunghezza in base all’ambiente circostante e rendere l’esperienza della passeggiata appagante.

Anche il collare, comunque, può essere di grande aiuto se utilizzato in determinate situazioni come nei cani con problemi alle spalle oppure alla schiena che tollerano poco la pettorina. Lo stesso discorso vale per i conduttori che pesano meno del pet: in questo caso il collare aiuta a gestire meglio la differenza di forza.

Come far indossare la pettorina

La pettorina ha tanti vantaggi, ma bisogna anche farla indossare bene e avere il giusto atteggiamento! I cani riescono sempre a intuire quando è il momento di uscire per una passeggiata, un momento che attendono con grande gioia. Se però affrontiamo la preparazione dell’uscita in maniera frettolosa, c’è il rischio di farli agitare e di avere grandi difficoltà nel gestire la vestizione della pettorina.

Tutte queste emozioni potrebbero portare il quattro zampe a fuggire e a farci reagire in modo sbagliato, ad esempio rincorrendolo o cercando di bloccarlo. Al contrario bisogna sempre rispettare i suoi tempi, agire con lentezza e posizionarsi lateralmente per non farlo sentire minacciato.

Con la dovuta calma, mettendo il meno possibile le mani sul cane e usando tanta delicatezza, soprattutto durante il passaggio della testa, la vestizione della pettorina diventerà un momento semplice.

Per farla indossare in modo corretto, non resta che guardare il video realizzato da Ilari Facchinetti e Matteo Baldi di Rolling Dogs.

Avete visto quanto è semplice e come si sente a proprio agio il cane? Se avete bisogno di altri consigli dedicati al vostro peloso, continuate a seguirci per scoprire cosa hanno in serbo per voi i responsabili di Rolling Dogs.