L'inverno è alle porte: via ai lavori di pulizia delle cunette e lo sfangamento delle strade

“Il Comune di Sciacca ha dato avvio ai lavori di pulizia delle cunette e di sfangamento stradale, grazie all'impegno collettivo e a uno stanziamento di 18.000 euro nel bilancio 2023”.

Lo rende noto l’assessore all’Ambiente Salvino Patti.

“Gli interventi, che coinvolgeranno le vie Ghezzi, Figuli e Aldo Moro, insieme a ulteriori interventi mirati in tutta la città, – evidenzia l’assessore Patti – sono fondamentali per preservare il sistema di smaltimento delle acque piovane e ridurre il rischio idraulico. La rimozione del terriccio dai cigli stradali contribuirà altresì a contrastare la crescita delle erbe infestanti, semplificando le operazioni di scerbatura manuale. Un ringraziamento speciale va agli uffici comunali del Terzo Settore Ambiente per l'efficace avvio dei lavori in tempi record. Il Comune di Sciacca rinnova il suo impegno per garantire un ambiente cittadino sicuro, sano e accogliente per tutti i cittadini”.