Rete fognaria, entrano nel vivo i lavori nella zona marina

Proseguono nella zona marina i lavori per il rifacimento della rete fognaria cittadina che interesseranno anche la zona marina. Ultimata la prima fase, iniziata lo scorso 22 gennaio da via Mulini, da lunedì 5 febbraio da via Caricatore si entra nella fase 2 del cantiere.

È quanto rende noto il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture, lavori pubblici e servizi a rete Valeria Gulotta.

Le opere nella zona marina sono state suddivise in più fasi. La fase 2 è prevista dal 5 febbraio con lavori che interesseranno la via Caricatore.

In occasione dell’evoluzione del cantiere e della particolarità dell’arteria interessata, la polizia municipale ha emesso un’ordinanza di disciplina temporanea di viabilità con efficacia limitata al tempo necessario per l’ultimazione dei lavori: sarà istituito il divieto di transito nella via Caricatore nel tratto compreso tra la via al Porto e la via Madunnuzza, con divieto di sosta.

Durante i lavori della seconda fase, si potrà regolarmente percorrere la via Eleonora D’Aragona e raggiungere la via Caricatore.