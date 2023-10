"Sciacca poesia": la biblioteca "Cassar" lancia un concorso dedicato a Vincenzo Licata e ignazio Russo

“Sciacca Poesia”. La biblioteca comunale “Aurelio Cassar” lancia un concorso di poesia, in lingua italiana e in lingua siciliana. Il bando è stato pubblicato oggi e sarà il giornalista e scrittore Raimondo Moncada, il direttore artistico del concorso.

Tutte le informazioni sono reperibili nella pagina “Avvisi” del sito internet istituzionale del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it) e nello spazio virtuale della biblioteca “Aurelio Cassar”.

Due le categorie previste: adulti e giovani (età compresa tra i 13 e i 25 anni). Per ogni categoria sono previste due sezioni: poesia in lingua italiana e poesia in lingua siciliana. La scadenza per l’invio degli elaborati è stata fissata per il 10 gennaio 2024.

Il concorso è a tema libero ed è gratuito. Nel bando le modalità e i moduli di partecipazione.