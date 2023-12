Volontari uniti per sostenere la comunità: incontro nella sala Blasco del Comune

Un incontro, un momento di ascolto, di confronto e di programmazione, nella giornata internazionale dedicata ai tanti volontari saccensi: uomini e donne che si spendono per il loro contesto sociale, portando sostegno, aiuto e cultura a vantaggio della comunità. È stato organizzato ieri, martedì 5 dicembre, in sala Blasco dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Sciacca con il Cesvop. Tutti uniti anche da un patto di collaborazione, già firmato qualche mese fa, per la gestione condivisa della “Casa del volontariato di Sciacca”, ad oggi in ristrutturazione, per un finanziamento dello stesso Cesvop.

“È la prima volta – dice l’assessore Agnese Sinagra – che Sciacca offere un momento di incontro ai tanti volonatri che operano sul territorio, sia all’interno di associazioni e sodalizi riconosciuti o spontanei, sia nell’impegno come singoli cittadini ispirati dal valore dell’aiuto reciproco. All’incontro abbiamo voluto dare il titolo ‘Ascolto’, che è il primo atto di offerta al prossimo che un volontario esercita, ma ascolto anche come fine e tema della giornata. I tanti presenti, infatti, hanno dato testimonianza del loro impegno raccontando cosa fanno per la comunità ogni giorno, quale sia la loro visione della città e quali progetti o obiettivi stiano cercando di portare a termine, nell’immediato futuro”.

Durante l’incontro, gli intervenuti sono stati invitati a lasciare le proprie referenze in un registro per aggiornare i contatti e per censire le associazioni che operano nel territorio, anche per migliorare le connessioni e il dialogo tra volontari e istituzione. Presenti le associazioni del terzo settore, che si occupano della cura delle persone, delle fragilità sociali, della povertà, della disabilità, ma anche della cura degli anziani, o della crescita dei bambini, della loro formazione nei valori della civile convivenza e del rispetto del bene comune. Altri volontari hanno portato al tavolo il loro impegno nella attenzione e nella promozione del territorio, attraverso il recupero e il riordino di beni e di luoghi simbolo della città e l’impegno a vigilare sul loro stato di conservazione. Fra queste, anche associazioni e volontari che si occupano del benessere degli animali, cani e gatti in particolare, che hanno raccontato il valore fondamentale che riveste l’educazione dei nostri concittadini al rispetto degli animali liberi, nel segno del miglioramento della convivenza fra persone e animali, ma anche per la crescita della consapevolezza della detenzione degli animali domestici, come atto delicato di civiltà e di rispetto degli spazi altrui.

“L’entusiasmo è stato toccante”, dichiarano l’assessora Agnese Sinagra e la rappresentante regionale del CeSvop Maricetta Venezia. “Immediatamente, da questo raccontarsi e ascoltare reciproco sono nati nuovi contatti fra le persone e nuove idee per un prossimo futuro. Il volontariato vive e si sostiene per l’iniziativa disinteressata delle persone: se tanta altra gente si avvicinasse alle associazioni per collaborare al benessere collettivo, potremmo superare tanti problemi che oggi sono ancora presenti e tediosi”.

L’incontro “Ascolto” in Sala Blasco ha visto nascere un altro Protocollo di Intesa, siglato fra il Comune di Sciacca e Cittadinanzattiva APS: l’assessore Sinagra e la referente Pierina Di Martino hanno firmato l’atto di nascita di uno sportello di ascolto e di supporto al cittadino, che avrà sede all’interno dei locali del palazzo comunale. Lo sportello, ha spiegato Pierina Di Martino, fornirà al cittadino sostegno all’approccio con la macchina burocratica e indirizzare al meglio gli utenti verso la risoluzione delle loro necessità. Lo sportello si arricchirà anche della presenza di una mediatrice culturale di lingua araba, che si è resa disponibile, a titolo gratuito, per seguire l’utenza straniera.

“Ci si augura che l’apertura dello sportello possa coinvolgere diversi volontari e ampliare la possibilità di supporto e dialogo con la gente che vi si rivolge, focalizzando anche su problematiche e obiettivi diversi e più complessi”, commenta l’assessora Agnese Sinagra.

L’incontro in Sala Blasco con i volontari saccensi si è chiuso con un momento conviviale offerto dal Cesvop, con la collaborazione dell’azienda Chimera, che ha donato delle casse di arance locali, e l’IISS “Amato Vetrano”, presente con il professore Marciante e alcuni alunni, che hanno supportato la buona riuscita dell’evento.

“Il volontariato a Sciacca è una realtà viva ed efficace, conclude l’assessora Agnese Sinagra, che va promossa, sostenuta e incentivata; non è una forza antagonista all’attività amministrativa, ma in coniugio. I progetti e gli obiettivi vanno pianificati e perseguiti insieme, per renderli reali, efficaci e coerenti. Ringrazio tutti gli intervenuti e tutti i volontari che sostengono le fragilità molteplici di questa città e li invito sempre a collaborare con questa amministrazione, che è aperta e sensibile al benessere dei cittadini”.