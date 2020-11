Occhi puntati sugli automobilisti senza regole, arriva lo "street control"

Occhi puntati sugli automobilisti senza regole. Da domani, per le vie di Canicattì, sarà operativo lo street control. Ovvero, il sistema che verificherà attraverso una telecamera "smart" montata su un’autovettura di servizio, eventuali infrazioni al codice della strada commessi da automobilisti indisciplinati.

Il mezzo circolerà per le vie della città, al momento, dal lunedì al venerdì. Lo "street control" sarà in azione nel dettaglio in via Piave, La Carrubba e prossimità. Martedì 1 dicembre i tratti che comprendono via Regione Margherita e viale della Vittoria, mercoledì 2 dicembre via Milano e via Pirandello. Giovedì 3 dicembre via Carlo Alberto e via Vittorio Emanuele, venerdì 4 dicembre l.go Aosta e via De Gasperi.

"Auspichiamo - dice Di Ventura - che la presenza di questo servizio funga da deterrente a commettere infrazioni al Codice della strada e a dare un’immagine di ordine e civiltà alla nostra città".