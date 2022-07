Discarica di contrada Grotticelle, la conferenza dei capigruppo: "Sosteniamo il sindaco"

La conferenza dei capigruppo al Consiglio comunale di Canicattì sostiene le posizioni del sindaco Corbo sulla contrarietà alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in contrada Grotticelle.

La posizione ufficiale è stata sintetizzata oggi in una nota in seguito ad una riunione svoltasi al Comune in vista del prossimo 14 luglio, quando si terrà la conferenza di servizi indetta dall'assessorato regionale competente alla presenza dei primi cittadini di Naro, Castrofilippo e Canicattì.

"I capigruppo comunali, ribadendo quanto già espresso nel consiglio comunale del 30 maggio scorso a seguito di una specifica mozione, ovvero l'unanime contrarietà alla realizzazione della discarica - dicono in una nota - oggi si sono riuniti per redigere un documento congiunto attraverso il quale ribadiscono il loro totale appoggio al sindaco Corbo in questa strenua difesa del territorio e dei diritti di tutti i portatori di interesse diffuso".

I firmatari sono Liliana Marchese Ragona (Capogruppo Fratelli d’Italia), Carmelo Onolfo (Capogruppo Corbo Sindaco), Diego Ficarra (Capogruppo Forza Italia), Cesare Sciabarrà (Capogruppo Sciabarrà Sindaco), Calogero Restivo (Capogruppo Facciamo Squadra) e Domenico Licata (presidente del Consiglio comunale).

E' stato richiesto al sindaco di leggere l'atto in sede di conferenza di servizi "affinchè passi l'inequivocabile messaggio di coesione di tutte le parti politiche sull'indiscutibile priorità della tutela della salute della Comunità e della vivibilità del territorio".