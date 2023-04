Giro di Sicilia, si lavora alla seconda tappa agrigentina: ecco come cambia il traffico

In occasione del Giro di Sicilia 2023, che si terrà domani 12 aprile, il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo ha disposto una revisione complessiva della viabilità per permettere il passaggio della carovana.

Pertanto nelle vie Oliveti, Piave, Magrì, San Sebastiano, Largo Aosta, parcheggio via Tenente Colonnello La Carrubba, parcheggio via Fosse Ardeatine sono vietate la sosta e la circolazione veicolare dalle 5 alle 14; in largo Savoia, via Brancati e via Cirillo il suddetto divieto sarà valido fino alle 18 di domani 12 aprile; dalle 5 di mercoledì 12 aprile è vietata la sosta su ambo i lati con rimozione forzata in largo Savoia, Reg. Margherita, Calvi, Ten. Col. La Carrubba (nel tratto compreso tra via Calvi e via Reg.Siciliana), via Reg.Siciliana, Regina Elena, largo Amendola, Vitt. Emanuele, Carlo Alberto.

Dalle 7 e fino al completamento del passaggio dei corridori e dei mezzi ufficiali del Giro di Sicilia è vietata la circolazione di veicoli di ogni genere, persone e animali nelle suddette vie ed è sospesa la circolazione veicolare in tutte le vie che immettono nel percorso di gara.