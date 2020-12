Assistenza ai malati gravi e Covid: delegazione di caregiver familiari incontra il sindaco

Covid ed assistenza a soggetti in condizioni particolari di salute, incontro questa mattina al Comune con una delegazione di "caregiver familiari" persone che cioè si occupano a tempo pieno di propri familiari affetti da gravi patologie degenerative o disabilità.

"In un periodo in cui tutti noi temiamo per la salute nostra e dei nostri cari - dicono il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alle Politiche sociali Antonio Giardina - per queste persone, i timori assumono un andamento esponenziale perché oltre al timore del virus, c'è anche il timore di essere lasciati soli, soli con il virus e una persona da assistere h24, o peggio ancora, di essere costretti (in caso di ricovero) a lasciare il proprio familiare assistito. Come amministrazione abbiamo assicurato il nostro sostegno per una battaglia di civiltà, rappresentando presso le autorità sanitarie, locali e regionali, dei dubbi e delle preoccupazioni che ci sono stati espressi, che poi non sono altro che 'diritti'.

Riteniamo - continua il sindco - che non siano necessarie né risorse economiche aggiuntive, né grossi sforzi organizzativi. Queste persone sono conosciute dalle autorità sanitarie, hanno nomi, sono volti. Non si tratta di una massa incerta ed indistinta. Basta poco per alleviare le loro legittime preoccupazioni, basta studiare un protocollo d'azione, fornire loro un punto di riferimento certo e sempre disponibile.

Siamo pronti a fare la nostra parte, i caregiver e i loro assistiti non devono essere lasciati soli.