Buoni spesa Covid, prorogati i termini per gli esercizi commerciali di prodotti di prima necessità

Saranno riaperti i termini per avviare la procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici interessati ad aderire al Decreto legge del Ministero dell'Interno del 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”- per l'erogazione di “buoni spesa”, rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, sotto forma di voucher spendibili per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali con sede a Canicattì.

Gli esercizi commerciali che risultano già accreditati presso questo Comune per l'erogazione dei precedenti Buoni spesa di cui al D.D.G. n. 304 del 04 Aprile 2020, verranno inseriti automaticamente nel nuovo elenco che verrà redatto (tranne

comunicazione di rinuncia da inoltrare entro il 18 maggio 2021). Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante apposita domanda, utilizzando la specifica modulistica, da far pervenire indicando obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19” - D.L. 23 Novembre 2020 n.154- esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it.

La domanda dovrà contenere copia del documento d'identità del legale rappresentante e dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12,00 del 18 Maggio 2021.