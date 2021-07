Il Real basket ammesso in Serie C Silver, Bazan: "Svolta per tutto il movimento"

Bazan aggiunge: "In accordo con il presidente Gabriele Moncada e il general manager Cristian Mayer abbiamo ragionato sull’opportunità di avere una squadra senior dove poter fare crescere e dare minuti importanti a giovani che si avvicinano alla prima squadra. Siamo sicuri che questa è la strada giusta da intraprendere e che passo dopo passo possiamo raggiungere dei buoni obiettivi".

"Oggi - commenta il presidente Alessandro Bazan - abbiamo terminato con le attività del settore giovanile e subito ci buttiamo a programmare la stagione prossima. Nonostante le molte difficoltà del periodo legate alla pandemia, non ci siamo mai fermati e in un'ottica di collaborazione sempre più stretta abbiamo rinnovato l’accordo di società satellite con la Fortitudo Moncada".

La Real basket è stata ammessa ufficialmente al prossimo campionato di Serie C Silver. Lo ha ufficializzato, con un'apposita delibera, la federazione italiana pallacanestro.

Il presidente commenta l'ufficializzazione della scelta da parte della federazione: "Non ci siamo mai fermati neppure davanti alle difficoltà dovute alla pandemia"