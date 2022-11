Unitas Sciacca-Pro Favara, al Gurrera passano i gialloblu: decide un bel gol di La Piana nel primo tempo

Allo stadio Gurrera di Sciacca, la Pro Favara ottiene tre punti fondamentali grazie al bel gol di La Piana: con questo successo la formazione di Catalano si porta al terzo posto in classifica, a -3 dall’Akragas, che oggi non è riuscita in casa a battere il Castellammare, pareggiando 1-1.

I padroni di casa guidati da Totò Brucculeri cominciano il match con questi undici: Pizzolato, Daniello, Loddo, King, Cinquemani, Li Bassi, Licata, Biondo, Coco, Taormina, Mangiaracina. Catalano risponde con Eyre, Caternicchia, Rizzo, capitan Bossa, Miano, Marino, La Piana, Calagna, De Luca, Fricano, Cammilleri.

Non passa nemmeno un quarto d’ora e i gialloblu si portano in vantaggio: è La Piana a siglare la rete dell’1-0, grazie ad un bellissimo destro potente ed angolato che batte Pizzolato. Il portiere neroverde, forse, si aspettava un tiro a giro sul secondo palo mentre il giocatore della Pro Favara calcia secco sul primo, beffando l'estremo difensore avversario. Dopo la rete del vantaggio la Pro Favara gestisce il vantaggio, mentre la squadra di Brucculeri prova a ricompattarsi. La prima frazione di gioco termina 1-0 in favore degli ospiti. Nella ripresa i neroverdi provano ad alzare il ritmo della manovra, con i gialloblu che si difendono compatti e ripartono pericolosamente.

Il possesso di palla è in favore dei padroni di casa ma la statistica non produce effetti, perché la Pro Favara chiude ogni spazio possibile. A nove minuti dalla fine la Pro Favara resta in dieci, Marino lascia i suoi in inferiorità numerica. Nel finale ghiotta occasione per l’Unitas Sciacca, che potrebbe pareggiare i conti con Coco: il numero 17, però, dal centro dell'area tutto solo manca clamorosamente lo specchio della porta.

Vittoria importantissima per la squadra di Catalano, che con questi tre punti va a quota 21, rosicchiandone due all’Akragas. Sono tre, adesso, i punti di distanza tra le due formazioni. Resta, invece, ferma a quota 16 la formazione di Brucculeri.