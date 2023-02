Unitas Sciacca, pari interno contro il Misilmeri: nel finale Giuliano risponde al vantaggio di Mistretta

Si chiude con un pareggio il trittico di partite affrontato dai neroverdi contro tre squadre protagoniste del torneo. Al Gurrera, contro la Don Carlo Misilmeri, la gara termina con il risultato di 1-1.

Saccensi avanti dopo appena due minuti, con un rigore realizzato da Mistretta, assegnato dall'arbitro per un fallo su Mangiaracina. Licata e compagni hanno poi gestito senza soffrire particolarmente la reazione ospite. Nel finale di tempo il Misilmeri rimane in dieci uomini, per l'espulsione diretta di Colombatti.

Pur in inferiorità numerica, la squadra di Totò Aronica nel secondo tempo riesce a mettere in difficoltà i saccensi, che non sfruttano il contropiede. La Don Carlo sfiora la rete con il palo di Matera e la traversa di Manfrè. A due minuti dalla fine arriva il pari di Giuliano, dopo una respinta corta della difesa.