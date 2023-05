Unitas Sciacca, il nuovo presidente è Pasquale Bentivegna

La società Unitas Sciacca comunica che nel corso dell'ultima assemblea societaria, nel principio di un'alternanza degli organi dirigenziali decisa al momento della costituzione, ha accolto le dimissioni dalla carica di presidente dell'ingegnere Gioacchino Settecasi ed eletto nuovo presidente Pasquale Bentivegna.

Già da diversi anni nell'organico dirigenziale neroverde e grande appassionato di calcio, Bentivegna ha 55 anni e svolge la professione di architetto.



La sua nomina verrà ratificata in occasione della prossima assemblea societaria, che sarà convocata per la chiusura del bilancio.Nei prossimi giorni, in occasione di una conferenza stampa, sarà ufficializzato il passaggio di consegne e ci si metterà al lavoro per definire il programma della prossima stagione sportiva, dando così seguito con tutti gli altri soci al percorso di crescita nel campionato di Eccellenza.