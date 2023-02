Trapani-Canicattì, variazione di orario: squadre in campo alle ore 15

Variazione nella gara di domenica tra Trapani e Canicattì: come richiesto da entrambe le società, infatti, la Lega ha autorizzato il cambio di orario.

Il match, valido per la 23esima giornata del campionato di Serie D girone I, si giocherà alle ore 15 e non alle 14.30 come precedentemente previsto. Lo ha comunicato la società biancorossa, con un post pubblicato sulla pagina Facebook. Una gara importante per la squadra di Pidatella, che vuole confermare l'ottimo momento di forma registrato nelle ultime settimane.