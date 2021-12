“Academy Christmas Cup”: la scuola calcio Athena sale due volte sul podio ad Avola

Brillante risultato per la scuola calcio Athena al torneo natalizio “Academy Christmas Cup” che si è disputato ad Avola.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati i ragazzi della categoria “2009” che hanno battuto in finale la Meridiana Catania. Secondo posto per la categoria “2010” che si è arresa in finale all'Erg Siracusa. Buona anche la prestazione della categoria “2011” che è stata battuta in semifinale dall'Accademia Siracusa.

Ma è un bilancio più che positivo per scuola calcio agrigentina al prestigioso torneo che ha visto la partecipazione di alcune società tra le più blasonate a livello regionale.

“Per i nostri ragazzi - ha detto il coach - è stata un’esperienza indubbiamente significativa da tanti punti di vista. Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri allievi che hanno dato dimostrazione di grande impegno, allo staff che con grande passione e professionalità guida i ragazzi ed infine ai genitori che non fanno mai mancare il loro sostegno”.