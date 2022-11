Licata, Romano: "Il pareggio risultato giusto, entrambe le squadre non volevano perdere"

"Il pari è un risultato giusto, la gara è stata abbastanze equilibrata: abbiamo creato poco, sia noi che loro". Pippo Romano, tecnico del Licata, ha analizzato il pareggio ottenuto dai suoi uomini nel derby contro la Sancataldese. Una partita che, per la verità, ha offerto pochi sussulti: le squadre hanno provato a creare azioni pericolose ma è mancato sempre il guizzo decisivo.

"La partita è stata abbastanza corretta - ha dichiarato il tecnico dei giallobu a fine gara - alla vigilia si temeva potesse essere un match molto carico dal punto di vista agonistico. Le due difese sono state molto attente, erano preparate sulla velocità degli attacchi. Le due squadre si temevano, per la qualità e l'organizzazione di gioco. Noi abbiamo concesso pochissimo, ma anche loro nei nostri confronti non sono stati da meno. Forse abbiamo avuto paura di perdere il match, credo che entrambe le formazioni non volessero uscire sconfitte dal campo. Questo probabilmente ha influito molto sulla dinamica dei novanta minuti. Sia noi che loro ci tenevamo a prolungare la striscia consecutiva di risultati utili. Non ho fatto cambi perchè la squadra reggeva bene, operare alcune variazioni sugli interpreti del match poteva sovvertire quel sottile equilibrio che si era creato. Il derby è sempre una sfida complicata, il cambio di allenatore per la Sancataldese ha portato risultati utili e anche in campo questa inversione del precedente trend negativo si è vista".

Domenica prossima i gialloblu riceveranno, in casa, il Real Aversa, reduce ieri da una sconfitta interna contro il San Luca.