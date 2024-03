Pro Favara, si torna in campo il 7 aprile: pausa per il Torneo delle Regioni e per la Pasqua

Due settimane di stop nel campionato di Eccellenza: questa domenica spazio al Torneo delle Regioni, quindi la prossima settimana la pausa per la Pasqua. La Pro Favara, seconda in classifica, tornerà in campo il prossimo 7 aprile: la squadra di Catalano affronterà il Marineo.

I gialloblù cercano punti preziosi per aumentare il divario dalla terza, il Mazara 46, e provare ad evitare i playoff: la regola prevede che non si disputeranno i playoff nel caso in cui il distacco tra la seconda e la terza classificata sia pari o superiore ai dieci punti. In questo momento sono 64 i punti per la Pro Favara, contro i 48 del Mazara 46.