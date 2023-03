Pro Favara, passo falso in casa: al Bruccoleri passa la Mazarese, 0-1 il finale

Passo falso della Pro Favara, in casa contro la Mazarese: al Bruccoleri gli ospiti si impongono per 1-0, grazie alla rete siglata poco prima della fine del primo tempo da Seckan.

Una gara piuttosto chiusa, combattuta e anche molto spezzettata, nella quale i gialloblu non sono riusciti a trovare la via del gol. La costruzione della manovra offensiva è apparsa meno brillante del solito, le idee negli ultimi venti metri sono venute meno e la difesa giallorossa ha fatto il resto.

Nel primo tempo la formazione di Catalano prova ad esprimere il solito calcio ma il giro palla è un po' compassato. La Piana sfiora la rete, i padroni di casa recriminano anche per un rigore non assegnato e la Mazarese passa al primo affondo vero: al 41' arriva il vantaggio ospite grazie alla rete siglata da Seckan.

Nella ripresa la Pro Favara cerca di giocare con maggiore velocità ma gli attacchi non sortiscono l'effetto sperato. Ci prova De Luca, ma la mira è imprecisa. I padroni di casa protestano per alcune perdite di tempo da parte dei calciatori della Mazarese, gli animi in campo si innervosiscono. Nei minuti finali i gialloblu cercano di costruire ma in avanti il dialogo appare piuttosto sterile e la Mazarese, alla fine, porta a casa bottino pieno.

Gialloblu che restano al terzo posto, a +4 dal Misilmeri e a +7 proprio dalla Mazarese.