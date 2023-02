Pro Favara, grande entusiasmo in vista del match con l'Akragas: è caccia al biglietto, punti vendita presi d'assalto

Punti vendita presi d'assalto nelle prime 24 ore di prevendita e tribuna coperta quasi sold out in poche ore. Ancora disponibili i biglietti per la gradinata ma, visto il trend di richieste anche da altri paesi, si presume che i botteghini domenica al "Bruccoleri" possano anche non aprire.

Non è solo il derby con l'Akragas a spingere i tifosi ad accaparrarsi il biglietto per lo stadio, ma è il momento entusiasmante della squadra, che macina gioco e gol, che fa divertire i propri sostenitori, che ha riportato sugli spalti anche la "vecchia guardia" della tifoseria: quella che a fine anni Settanta e nei primi anni Duemila ha vissuto le magiche promozioni in Serie D.

E domenica in gradinata tre generazioni di ultras si sono dati appuntamento per spingere i gialloblu alla conquista di 3 punti importanti. Sono comparsi in alcuni punti nevralgici della città alcuni striscioni, che invitano la tifoseria a recarsi allo stadio.