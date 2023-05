Pro Favara, Catalano alla vigilia del match di Enna: "Può succedere qualsiasi cosa in novanta minuti"

"Abbiamo un solo risultato possibile e siamo consapevoli di affrontare una squadra che ha lottato per la vittoria del campionato sino alla fine: in novanta minuti, però, può succedere di tutto e noi stiamo abbastanza bene dal punto di vista mentale".

Gaetano Catalano, allenatore della Pro Favara, ha commentato così ai microfoni della società il match che domani vedrà i suoi impegnati sul campo dell'Enna per la finale regionale dei playoff. Un solo risultato possibile per i gialloblu, che non hanno nulla da perdere e vogliono giocarsi tutte le carte a loro disposizione per continuare il sogno promozione.

"Ce la giocheremo a viso aperto - ha detto il tecnico gialloblu - noi siamo pronti. La settimana è trascorsa con grande serenità, vogliamo giocarci questa finale bene: i ragazzi sono consapevoli dell'importanza della partita. L'assenza di Lupo, giocatore esperto che in campo si fa sentire, è pesante ma anche in passato abbiamo fronteggiato situazioni simili o anche peggiori a livello di assenti. Noi siamo un gruppo forte, daremo il massimo come sempre".