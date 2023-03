Licata, Valenti ha raggiunto le 100 presenze in gialloblu: "Contento per questo importante traguardo"

Federico Valenti, portiere del Licata, domenica scorsa ha festeggiato un traguardo importante: cento presenze con la maglia gialloblu. "Un traguardo bello, sono felice per questo obiettivo: ho fatto anche una buona prestazione e questo mi ha reso orgoglioso".

Domenica i gialloblu sfideranno il Lamezia Terme: "Noi faremo di tutto per portare a casa un risultato importante - ha detto il portiere gialloblu - ce la metteremo tutta. Abbiamo raggiunto quota 40 punti con otto giornate di anticipo, questo è un risultato da non sottovalutare anche perchè in questo torneo non partivamo con i favori dei pronostici. Per me abbiamo fatto una stagione straordinaria, all'inizio ci davano tutti per spacciati: noi vogliamo raggiungere qualcosa di più rispetto alla salvezza, domenica avremo un vero e proprio scontro diretto".