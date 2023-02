Licata, Romano vuole la matematica salvezza contro il Cittanova: "Cercheremo di regalare ai tifosi una grande prestazione"

"Sarà una gara molto simile a quella che abbiamo già giocato contro il Paternò: affrontiamo una squadra che vive una situazione di classifica molto precaria, cercheranno di trovare punti in casa nostra e per risollevarsi".

Pippo Romano, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo dg gialloblu, Angelo Costa, si è soffermato sul match di domenica contro il Cittanova. Potrebbe essere l'ultima partita stagionale al Dino Liotta: sono stati annunciati lavori di ristrutturazione dell'impianto, che potrebbero partire già a marzo. L'impianto che ospiterà le restanti sfide casalinghe dei gialloblu sarà il Saraceno di Ravanusa.

"Noi dobbiamo fare una grande partita -ha dichiarato l'allenatore - serve reagire dopo la sconfitta subita contro il Sant'Agata: se ottenessimo i tre punti contro Cittanova raggiungeremmo praticamente la matematica salvezza. L'obiettivo stagionale verrebbe, peraltro, raggiunto con nove giornate di anticipo. Orlando sicuramente recupererà, così come Calaiò: vediamo come arriveremo al match. Ai box Cappello, ancora non è recuperato. La squadra sta bene, vogliamo regalare ai nostri tifosi un grande risultato e una grande prestazione. Playoff? Assicuriamoci la salvezza, manca poco. Poi continueremo a giocare come abbiamo sempre fatto - ha concluso Romano - se saremo lì a lottare per altri obiettivi non ci tireremo indietro e ce la metteremo tutta per assicurarci questo grande traguardo. Il nuovo dg, Angelo Costa, è un ragazzo capace e competente: ha grandi stimoli e sono sicuro che darà un contributo importante alla nostra società".