Licata, Romano felice per il successo: "Vinto contro la migliore squadra sinora incontrata"

"Abbiamo incontrato una grande squadra, la migliore sinora affrontata: avevo detto ai ragazzi che sarebbe stato un match tosto. Siamo stati in difficoltà, anche se nel primo tempo potevamo passare in vantaggio due o tre volte". Con queste parole Pippo Romano, tecnico del Licata, ha analizzato la gara vinta dai suoi contro il Real Aversa. La formazione avversaria ha messo in seria difficoltà i gialloblu e, obiettivamente, ha giocato un gran bel match. I gialloblu, però, sono stati più caparbi, forse hanno anche avuto più fame: quando tutto lasciava presagire una sconfitta, il Licata ha tirato fuori grinta e determinazione riuscendo a pareggiare e anche a segnare il gol vittoria ad otto minuti dalla fine.

"Il match si stava mettendo male - ha proseguito Romano in mixed zone - i ragazzi sono stati caparbi a riprenderla e a rimontare lo svantaggio iniziale. Gli infortuni hanno condizionato il match, sia alla vigilia che durante la gara. Abbiamo modificato il nostro atteggiamento tattico, cercando di giocare a quattro dietro. Da quel momento in poi siamo stati più ordinati e siamo anche riusciti ad esprimere un calcio migliore. E' andata bene, un pizzico di fortuna non guasta mai".

Alessio Cappello ha dato origine alla rimonta, segnando il gol dell'1-1: "Una grande vittoria, il gruppo ha dimostrato di saper soffrire. Per me il nostro successo è meritato, perchè nel primo tempo potevamo andare in vantaggio diverse volte - ha chiarito Cappello - a prescindere dal calcio di rigore fallito. Sono contento per il gol, mi sono smarcato bene ma Riccardo ha messo dentro una palla straordinaria. Avevo preso una botta al ginocchio, già in settimana avevo sofferto per questo fastidio. Ho fatto fatica a ricarburare dopo l'intervallo".

Soddisfatto anche il Presidente Alfonso Di Benedetto, che ha elogiato la prova dei suoi: "Sono orgoglioso della prova dei ragazzi, abbiamo avuto degli infortuni importanti ma oggi i ragazzi hanno messo il cuore. In tutto. Potevamo segnare nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo subito il gol da parte di un avversario forte, rognoso, che gioca bene a calcio. E' la vittoria più sofferta probabilmente, ma nell'arco del campionato ci sta. Sono convinto che siamo ancora in debito con la fortuna, forse a Locri e a Vibo Valentia meritavamo qualcosa in più. Ma questi ragionamenti, comunque,hanno poco senso: dobbiamo proseguire su questa striscia di risultati".