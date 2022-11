Licata-Real Aversa, i gialloblu la ribaltano: al Dino Liotta tre punti fondamentali grazie alle reti di Cappello e Rotulo

Importante successo interno del Licata contro il Real Aversa, al termine di novanta minuti abbastanza complicati per la formazione di Pippo Romano. Dopo aver fallito un calcio di rigore con Rotulo nel primo tempo, nella ripresa i gialloblu vanno sotto dopo cinque minuti in virtù della rete ospite siglata da Cavallo. Il Licata, però, si ricompatta e riesce a reagire benissimo: i padroni di casa trovano il pari prima con Cappello quindi il gol vittoria proprio con Rotulo, che riscatta così l’errore dagli undici metri.

Romano schiera i suoi con il classico 3-4-2-1: Valenti in porta; Vitolo, Calaiò e Orlando dietro; Pino, Mudasiru, Marcellino e Cappello in mezzo al campo; Rotulo e Saito a supporto di Minacori.

Cardinale risponde con i seguenti undici: Russo, Boemio, Schiavi, Del Prete, Russo, Bonfini, Cavallo, Russo Domenico, Scognamiglio, Petricciuolo, Gassama.

Il Licata parte bene, con il solito fraseggio pulito in mezzo al campo e interessanti trame offensive. Gli ospiti tendono a ripartire in contropiede, provando a pungere la difesa gialloblu. Al 36’ ghiotta chance per il Licata per portarsi in vantaggio: il sig. Schmid di Rovereto decreta calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Sul dischetto va Rotulo che però fallisce l’appuntamento con il gol. Si va al riposo sul parziale di 0-0.

Ad inizio ripresa gli ospiti si portano subito in vantaggio: al 50’ è Cavallo a siglare il gol del vantaggio.

I gialloblu reagiscono e mettono subito in difficoltà la difesa del Real Aversa. Al 72’, dopo un forcing convinto, i gialloblu trovano il pareggio con la rete di Alessandro Cappello. L’inerzia del match si sposta verso l’asse licatese e a otto minuti dal triplice fischio la formazione di Romano ribalta il match: è Rotulo a far esplodere il Dino Liotta, realizzando il gol del 2-1. Nei minuti finali gli ospiti, più coi nervi che con la testa, provano a reagire vista anche la superiorità numerica (espulso nel Licata Pedalino per doppia ammonizione) ma la difesa dei padroni di casa regge bene e porta a casa tre punti preziosissimi. Con questo successo, infatti, la squadra di Pippo Romano sale a quota 19 punti in classifica.