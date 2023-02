Licata-Paternò, gara senza tifosi ospiti: la decisione del Prefetto di Agrigento

La notizia era nell'aria ma adesso è diventata ufficiale: Licata-Paternò, gara in programma domani pomeriggio al Dino Liotta, si disputerà senza tifosi ospiti. La decisione di vietare la trasferta ai sostenitori etnei è arrivata da poco. Il Prefetto di Agrigento, sentito il Questore, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti della partita ai residenti in provincia di Catania.

Il Paternò, dunque, non potrà contare sulla spinta dei propri sostenitori.