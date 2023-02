Licata, Romano: "Vittoria meritata, credevamo fortemente nella rimonta"

"La partita è stata tosta, nel primo tempo eravamo abbastanza contratti e bloccati e loro ci prendevano molto alti, impedendoci di trovare le nostre consuete trame di gioco".

Pippo Romano, al termine di Licata-Paternò, si è soffermato sulla partita vinta dai suoi in rimonta contro la formazione etnea. Il primo tempo è stato caratterizzato da grandi difficoltà, per i padroni di casa, nella costruzione della manovra offensiva. Nella ripresa, però, i ritmi si sono alzati e il Licata è riuscito a macinare gioco.

"Su una ripartenza il Paternò ha trovato la rete - ha dichiarato il tecnico in sala stampa - anche se noi avevamo concesso veramente poco. Nella ripresa siamo andati a tutto gas, abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, costringendoli nella loro metà campo. Siamo stati bravi a credere nel successo sino alla fine, i ragazzi non hanno mai mollato: complessivamente credo che abbiamo meritato la vittoria. Per noi sono tre punti importanti, sapevamo che vincendo ci saremmo avvicinati all'obiettivo. Nell'intervallo ho chiesto ai ragazzi di non giocare con frenesia, di sciogliersi e giocare con calma: ero convinto potessimo rimontarla e portare a casa i tre punti. Nella ripresa con Ouattara abbiamo trovato maggiore fisicità in avanti, siamo riusciti a giocare con maggiore profondità. Mi sarebbe dispiaciuto perdere o pareggiare, meritavamo l'intera posta in palio. Questa è una squadra molto giovane, giochiamo con sei under e c'erano anche giovani tra i convocati: siamo una squadra tosta, nonostante l'età. Quando giochiamo così e facciamo le cose per bene - ha concluso Romano - è dura per tutti".