Licata, Outtara fa esultare il Dino Liotta al 93': battuto 2-1 il Paternò in rimonta

Quinto posto in classifica e quota 38 punti raggiunta: l'obiettivo della salvezza è, ormai, ad un passo. Il Licata di Pippo Romano batte 2-1 il Paternò, dopo una rimonta concretizzatasi solamente al 93': al Dino Liotta è una doppietta di Ouattara a regalare i tre punti ai gialloblu.

Il primo tempo della gara è equilibrato, le squadre faticano a trovare gli spazi: i padroni di casa cercano di fraseggiare come al solito, gli etnei chiudono tutti gli spazi. Al 43' sono gli ospiti a portarsi in vantaggio: è Piciollo a siglare la rete dello 0-1 che chiude il primo tempo su questo parziale. Nella ripresa gli uomini di Pippo Romano entrano in campo con maggiore convinzione, attaccando maggiormente la profondità. Il gol dell'1-1 lo firma Adamzaki Outtara, al minuto 74.

A cinque minuti dalla fine la squadra allenata da Campanella resta in inferiorià numerica: espulso per doppia ammonizione Dama. Il pubblico ci crede e anche i calciatori in campo: la manovra offensiva gialloblu è sempre più efficace, il Paternò va in grande difficoltà.

Al 93', a tempo praticamente scaduto, la rete che fa esplodere il Dino Liotta: è ancora Adamzaki Outtara a scrivere il proprio nome sul referto del direttore di gara.

Finisce, dunque, 2-1 per il Licata: gialloblu al quinto posto, a quota 38 punti. La formazione di Romano si avvicina all'obiettivo prefissato di inizio stagione, una volta raggiunta la salvezza potrà provare a togliersi altre soddisfazioni.