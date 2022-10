Licata, al Dino Liotta passa il Catania: gli etnei vincono 2-1, nel recupero segna Ouattara

Cuore e grinta non bastano al Licata per portare a casa i primi punti della stagione. Al Dino Liotta il Catania di Ferraro trova la terza vittoria in campionato: segnano Rizzo, De Luca e Outtara.

Romano inizia il match con un 3-4-3 che mette in difficoltà il Catania e rende i suoi maggiormente propositivi sin dalle fasi iniziali. Valenti in porta; Vitolo, Calaiò, Orlando in difesa; Pino, Ficarra, Mudasiru, Frisenna in mezzo al campo; Izco, Rotulo e Minacori in avanti.

Il Catania risponde con il classico 4-3-3. Bethers in porta; Lubishtani, Lorenzini, Somma e Rapisarda a comporre il reparto difensivo; Palermo; Rizzo e Buffa a centrocampo; Russotto, Giovinco e Sarao nel tridente offensivo. Oltre 1500 tifosi al seguito degli etnei al Dino Liotta. Dopo un’iniziale fase di studio il Catania comincia a spingere sull’acceleratore.

L'episodio che sblocca il match arriva al ventesimo, quando sugli sviluppi di calcio d'angolo Rizzo dal limite dell’area trova la volèe vincente e lascia inerme Valenti. La reazione dei padroni di casa arriva dopo dieci minuti, con Rotulo che incrocia col mancino un cross dal fondo: la sfera esce di poco a lato. Ancora gialloblu pericolosi sul finire del primo tempo con l’ex Frisenna, che va vicino alla rete grazie ad una punizione dal limite. Si va al riposo sul risultato di 0-1 in favore dei rossazzurri.

Nella ripresa il Catania non riesce a creare particolari pericoli, limitandosi ad un'attenta fase difensiva rispetto ai tentativi avversari. Romano inserisce Baldeh, Cannia, Marcellino, Rubino e Outtara. Nel finale il Catania trova il raddoppio con De Luca, subentrato a Russotto, bravo a sfruttare la giocata di Sarno e a siglare la prima rete stagionale. L'esultanza, però, gli costa il cartellino rosso. Il Licata, al 93’, riesce a trovare il gol con Adamzaki Ouattara, abile a farsi trovare pronto e a battere Bethers.

Ancora a secco di punti la squadra di Romano, che adesso dovrà certamente invertire il trend negativo di questo inizio di stagione.