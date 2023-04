Licata, a Trapani per inseguire i playoff: lo scontro diretto può fornire risposte importanti

Domani pomeriggio, al Provinciale di Trapani, una sfida di alta classifica: i padroni di casa affrontano il Licata di Pippo Romano. Calcio di inizio previsto per le ore 15. I gialloblu sono chiamati ad un test di grande importanza, che potrà fornire risposte importanti. Come sempre, del resto, il campo è il giudice supremo ed emette verdetti inappellabili. Il Licata ha dimostrato di poter credere al sogno playoff, dopo aver archiviato la salvezza con nove turni di anticipo. La gara di domani, come detto da Pippo Romano ai microfoni ufficiali della società, non sarà decisiva ma di certo assume un significato notevole. Infatti, si sfidano quarta contro quinta in classifica: i granata sono a quota 47 punti, i gialloblu a 46.

Una gara che potrebbe alimentare i sogni playoff del Licata, che la scorsa settimana ha subito il pareggio negli istanti finali di gara contro la Polisportiva Santa Maria Cilento. In quella circostanza, il calendario aveva fornito risultati molto importanti in chiave classifica. Una beffa, se si considera anche la prestazione complessiva degli uomini di Romano.

A Trapani i gialloblu dovranno giocare a calcio, come sempre, non effettuando calcoli e non guardando la classifica: del resto, i playoff sono un sogno e come tale devono essere vissuti.