LFA Reggio Calabria-Akragas, non c’è storia al Granillo: gli amaranto vincono 5-1

Termina 5-1 la sfida del Granillo tra Reggina e Akragas, valida per la 33esima giornata di campionato. Non c’è storia in campo, gli amaranto di Trocini calano il pokerissimo ai danni della squadra allenata da Marco Coppa. Evidente la supremazia degli avversari, quarti in classifica. Conosceva le insidie della gara il tecnico biancazzurro, avendole descritte alla vigilia: il Gigante, comunque, non aveva nulla da perdere al cospetto di un avversario quotato e più strutturato.

Padroni di casa in vantaggio dopo cinque minuti: Provazza ruba palla sulla destra e serve Renelus che la mette sotto la traversa. Passano soltanto sei minuti ed ecco il raddoppio reggino: sinistro chirurgico di capitan Barillà da fuori area e Sorrentino battuto. Lo stesso Barillà ipoteca i tre punti al 40’, firmando il 3-0 ancora con una conclusione da fuori area. Le formazioni tornano negli spogliatoi sul parziale di 3-0 in favore della Reggina.

In apertura di ripresa, dopo due minuti Liga accorcia le distanze per il Gigante, segnando il 3-1. Il leitmotiv del match non cambia, i padroni di casa macinano gioco e l'Akragas prova a contenere gli attacchi avversari cercando, quando possibile, la rapida ripartenza.

Al 65’ i padroni di casa calano il poker con Girasole. Al 77’ c’è spazio anche per il quinto gol della Reggina: Tap-in di Marras sul tiro di Rosseti terminato sul palo.