A Gela il primo esame dello Sciacca, Brucculeri: "Avversario da non sottovalutare, daremo il massimo"

Dopo l'antipasto in Coppa contro Castellammare il nuovo corso dello Sciacca di Totò Brucculeri comincia proprio a Gela, città natia del tecnico neroverde, con la sfida con la formazione locale, appena ripescata. L'allenatore dell'Unitas ha espresso le sue considerazioni alla vigilia del primo atto del campionato.

In prima battuta Brucculeri ha parlato dello stato d'animo della squadra e degli avversari: "Siamo pronti per affrontare una partita per noi importante - ha affermato - dopo aver lavorato duramente dal 25 luglio. I ragazzi meritano questa vetrina importante, domani cercheremo di dare il massimo. Il Gela aveva allestito un organico importante già quando dovevano fare la Promozione, una volta ripescati è normale che si siano rinforzati ulteriormente creando entusiasmo. Non vanno sottovalutati".

Il tecnico neroverde ha poi parlato della condizione della squadra: "Penso che le soddisfazioni arrivino con i risultati - ha spiegato - però posso dire che domenica la squadra a sprazzi si è espressa alla grande. Potevamo vincere come perdere, è stata giocata a viso aperto, abbiamo avuto occasioni importanti che non abbiamo sfruttato. Veniamo da carichi di lavoro importanti per cui per riuscire a metabolizzarli serve tempo ma i ragazzi hanno cultura del lavoro, ognuno di loro da un contributo notevole mi fa ben sperare".

In chiusura Brucculeri ha espresso le sue considerazioni sul livello del campionato: "Penso che sia uno dei campionati di livello più alto degli ultimi dieci anni - ha concluso -ci sono cinque sei squadre che si sono rinforzate molto. Ciò renderà il torneo molto duro".