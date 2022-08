Un nuovo fantasista per lo Sciacca: preso l'argentino Tomas Zavaglia

Dopo l'arrivo di Giovanni Taormina lo Sciacca annuncia l'arrivo di un altro fantasista: il club neroverde ha infatti ufficialmente comunicato l'arrivo di Tomas Zavaglia, classe 1999, di nazionaltà argentina. In Argentina ho giocato nel Deportivo Merlo in serie C e poi nell'Independiente de Rivadavia, in serie B. Attaccante di movimento tecnico e col fiuto del gol, lo scorso anno è stato uno dei punti di forza del Gioiosa Marea.

Zavaglia troverà in squadra i due connazionali Lucas Salvucci e Gaston Devoto a conferma del feeling tecnico che intercorre tra l'Unitas Sciacca e i giocatori argentini: chissà che non possa essere lui l'erede di un altro suo connazionale, quel Lucas Idoyaga che l'anno scorso è stato uno dei protagonisti del campionato neroverde.