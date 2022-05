Pro Favara contro Misilmeri per sognare ancora, Tudisco: "Stiamo bene, ce la giocheremo contro un forte avversario"

Dopo aver conquistato i playoff al termine di una regular season vissuta in continuo crescendo la Pro Favara si prepara ad affrontare la semifinale contro la Don Carlo Misilmeri, terza forza del girone A di Eccellenza. Per le due squadre è il terzo scontro stagionale dopo le due partite di campionato, il cui bilancio sorride alla Pro Favara, che ha vinto l'andata al Bruccoleri e pareggiato sul filo di lana al ritorno al Giovanni Aloisio, sede della sfida di domani. Il tecnico del club gialloblù Francesco Tudisco esprime le sue considerazioni alla vigilia del match.

L'allenatore della Pro Favara nel parlare della partita e delle condizioni della squadra sottolinea il percorso compiuto dai suoi calciatori: "Sicuramente il nostro è stato un campionato di grande spessore - afferma il tecnico ad AgrigentoNotizie - di grande qualità tecnica in cui si è vista un’ottima organizzazione di squadra che ha evidenziato la qualità del gioco e dei singoli. Noi arriviamo molto bene - prosegue Tudisco - consapevoli delle nostre capacità e della nostra forza. Stiamo bene fisicamente, magari qualcuno come Morris non è al 100% ma ce la andiamo a giocare sapendo di dover fare risultato pieno, non possiamo fare altrimenti. Loro sono una squadra forte, blasonata che ha investito tanto e che ha nei singoli la sua arma migliore. Il campionato è un discorso, i playoff sono un’altra cosa - conclude - noi siamo qui, vivi e consapevoli di affrontare una squadra forte che vorrà imporsi in campo. Sarà una bella partita".