Covid: rinviata la sfida di Eccellenza tra Canicattì e Mazarese

Torna la scure del Covid nel campionato di Eccellenza Girone A. Poco fa infatti è stato ufficializzato il rinvio del big-match di alta classifica tra la capolista Canicattì e la Mazarese, quinta forza del campionato: a darne notizia è la società biancorossa sui suoi canali ufficiali.

A determinare il rinvio della partita, che si giocherà a data da destinarsi è un focolaio che si è sviluppato all'interno della squadra mazarese. Non è la prima volta che la squadra racinara in questa stagione si ritrova con una partita rinviata a causa del Covid: già in autunno infatti i biancorossi si erano dovuti fermare a causa del focolaio che ha colpito l'Enna, recuperando la gara solamente a gennaio durante la sosta.