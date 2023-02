Canicattì, Pidatella dopo la quarta vittoria consecutiva: "Approccio sbagliato ma poi abbiamo iniziato a giocare"

"Abbiamo avuto un atteggiamento errato, non eravamo i soliti: se ci snaturiamo iniziano le difficoltà, i ragazzi ne sono consapevoli".

Orazio Pidatella, allenatore del Canicattì, ha analizzato in sala stampa la vittoria ottenuta dai biancorossi, in rimonta, contro la Polisportiva Santa Maria Cilento: "A prescindere dal nostro approccio iniziale devo anche rilevare come il Santa Maria abbia disputato un'ottima prima parte di gara: hanno attaccato bene sulle fasce, trovando gli spazi giusti. Noi sappiamo che se non giochiamo come al solito lo paghiamo: sono errori da non commettere. Nella ripresa, al di là della loro espulsione, abbiamo dato ampiezza al nostro gioco. Iezzi è entrato e ha spaccato la partita: Peppe sa cosa pensiamo di lui, è stato un ingresso importante. Nel calcio non bisogna inventarsi nulla secondo me - ha proseguito l'allenatore - perdevamo e ho inserito un attaccante: ha spaccato la gara e tutto è diventato più semplice. Il cambio di modulo è stato naturale secondo me. Iezzi non dovrebbe stare in questa categoria, la squadra lo sostiene sempre: ha i mezzi per fare sempre meglio. Un ragazzo intelligente, che si applica moltissimo. I risultati recenti fanno piacere - ha concluso il tecnico biancorosso - ma le gare passate non possono darci nulla: io ripeto ogni giorno che dobbiamo fare sacrifici, come del resto i ragazzi stanno facendo. Credo sia fondamentale mantenere questo tipo di atteggiamento".