Canicattì, sconfitta interna contro il Real Aversa: all'Esseneto biancorossi sconfitti 1-0

Resta fermo a quota 6 punti in classifica il Canicattì: al termine del match dell'Esseneto contro il Real Aversa, arriva una sconfitta di misura per i biancorossi. L'incontro termina 0-1 in favore degli ospiti, decisiva al quarto d'ora la rete di Cavallo. C'è rammarico per la squadra biancorossa: una vittoria avrebbe fatto scalare diverse posizioni in classifica ed anche il pari, alla luce della sconfitta della Vibonese a Catania, avrebbe consentito di raggiungere a 7 proprio i calabresi. Si sveglia, probabilmente, troppo tardi il Canicattì.

Bonfatto inizia il match con Scuffia in porta; Di Mercurio, Raimondi, Pettinato e Russo formano un collaudato quartetto difensivo; a centrocampo Cardinale, Privitera e Sidibé; in avanti Iezzi, Gueye e Fuschi. Dopo un’iniziale fase di studio sono gli ospiti a portarsi in vantaggio, dopo nemmeno un quarto d’ora: è Cavallo a battere Scuffia per la rete dello 0-1. La formazione di Bonfatto prova a reagire, ma gli ospiti alzano un muro. Si va al riposo sul parziale di 0-1 in favore del Real Agro Aversa.

Nella ripresa il Canicattì prova a migliorare nella costruzione della manovra offensiva, rendendo più fluido il giro palla e cercando di portarsi più spesso dalle parti di Lombardo. La difesa della formazione allenata da Cardinale, però, riesce a resistere e porta a casa una vittoria preziosa.

Adesso la formazione di Bonfatto affronterà domenica, nella quinta giornata di campionato, fuori casa la Polisportiva Santa Maria Cilento.