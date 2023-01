Canicattì, Pidatella vuole mantenere alta la concentrazione: "Il campionato è difficile, andiamo avanti per la nostra strada"

"Non era facile vincere a Castrovillari: loro sono una squadra abituata a lottare e conoscono bene questa categoria. Abbiamo fatto una partita attenta, sono soddisfatto".

Orazio Pidatella ha analizzato, a fine partita, la prestazione dei suoi a Castrovillari, nel recupero della diciassettesima giornata di campionato: un successo importante, arrivato grazie alla rete del solito Gueye. I padroni di casa hanno creato pochi pericoli alla porta di Scuffia, tornato in campo dopo la squalifica: Longo ha calciato alto un calcio di rigore, per il resto pochissime le occasioni degne di nota. Ma il merito è della difesa del Canicattì, che da diverse giornate sembra aver registrato meglio alcuni meccanismi che, in passato, avevano determinato alcune criticità.

Da quattro partite è arrivato il cambio di guida tecnica in panchina: Pidatella ha ottenuto due pareggi e due vittorie, registrando un cambio di passo importante per i biancorossi.

"Dobbiamo andare avanti per la nostra strada - ha dichiarato Pidatella - bisogna avere grande entusiasmo ma restare sereni: questo girone è molto complicato, occorre restare coi piedi per terra. Siamo contenti per Chris Gueye - ha concluso l'allenatore biancorosso - lui fa sempre il suo dovere segnando gol importanti. La prestazione di molti ragazzi mi lascia soddisfatto, il collettivo ha risposto bene".