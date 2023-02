Canicattì, Christian Rustichelli è un nuovo calciatore biancorosso

Il Canicattì comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Rustichelli.

Centrocampista centrale classe ‘99, Christian approda nel club biancorosso dopo lo svincolo post-dicembre con la Bagnolese (Serie D).

In passato, per lui, diverse presenze con Ponsacco, Sestri Levante e Sasso Marconi, dopo essere cresciuto calcisticamente nella primavera del Viareggio. Un rinforzo importante per Pidatella, che potrà contare sull'esperienza del giocatore in mezzo al campo.

Domani, per i ragazzi di Pidatella, la trasferta di Trapani: calcio di inizio al Provinciale fissato alle ore 15.