Canicattì, Bonfatto soddisfatto dalla prestazione dei suoi: "Il gruppo mi dà garanzie"

All'indomani del match di Coppa Italia di serie D contro il Ragusa, perso dopo una serie lunghissima di tiri dal dischetto, l'allenatore del Canicattì Lillo Bonfatto ha commentato la prestazione in trasferta dei suoi: "Abbiamo disputato una bella partita - ha dichiarato il tecnico del Canicattì - entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto. Avevamo avuto diverse occasioni, prima del loro gol, per passare in vantaggio ma le abbiamo sprecate. Poi ci siamo ricompattati dopo il gol preso e abbiamo trovato il pari con una bella reazione. Abbiamo alzato il livello tecnico, molti ragazzi che avevano un minutaggio basso hanno avuto la possibilità di scendere in campo. Ci tengo a precisare che in questo gruppo tutti mi danno garanzie, sono soddisfatto. Usciamo a testa alta, i rigori sono una lotteria. Faccio i complimenti al Ragusa per il passaggio del turno, dobbiamo ripartire con un atteggiamento positivo e dare continuità alla prestazione".

Chiosa finale dedicata alla prossima partita, la seconda giornata di campionato, in programma in casa mercoledì pomeriggio contro l'Acireale: "Il prossimo match contro l'Acireale sarà sicuramente un test importante. Noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento con tutti, a prescindere dall'avversario che abbiamo di fronte".