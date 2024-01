Akragas, ufficiale la cessione di Cristian Llama alla Puteolana

Cristian Llama non è più un calciatore dell'Akragas: l'argentino si separa ufficialmente dal Gigante e firma con la Puteolana.

Un'avventura breve per lui in biancazzurro, caratterizzata da alti e bassi. Le qualità dell'ex Catania, tuttavia, in alcune sfide sono risultate decisive: il giocatore, infatti, era in grado di accendere la luce in campo.

Adesso, per lui, inizia la nuova esperienza a Pozzuoli.