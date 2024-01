Akragas-Nuova Gioiese, nessun tifoso all'Esseneto: la gara verrà disputata a porte chiuse

Il match Akragas-Nuova Gioiese, in programma domenica 14 gennaio alle ore 14:30, si disputerà a porte chiuse. Lo ha deciso il Giudice Sportivo, in merito a quanto accaduto nel derby di Ravanusa contro il Licata.

Ecco le motivazioni: "Euro 3.500,00 e una gara a porte chiuse AKRAGAS 2018 SRL, per avere propri sostenitori, nel corso della gara, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (11 petardi e fumogeni) che veniva lanciato sul campo per destinazione e sul terreno di gioco. In particolare, 3 petardi esplodevano sul terreno di gioco a meno di due metri da un A.A. provocando temporaneo stordimento all'Ufficiale di gara e costringendo l'Arbitro a sospendere il gioco per circa 2 minuti. Inoltre, la società non ottemperava all’'obbligo di assistenza medica durante la gara."

L'Akragas rende noto, così come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, che gli unici autorizzati ad accedere allo stadio saranno i possessori dei tesserini Figc e Coni, i giornalisti, le forze dell'ordine e i 40 tesserati in seno all'Akragas.