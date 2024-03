Akragas, il bomber Litteri: “Grosso passo in avanti per la salvezza”

"Serviva una partita giocata così, abbiamo fatto un grosso passo in avanti verso la salvezza".

Gianluca Litteri, bomber dell'Akragas, ha commentato così il successo dei suoi contro la Nuova Igea Virtus: i tre punti odierni avvicinano moltissimo il Gigante alla salvezza matematica.

"Proseguiamo su questa strada - ha esordito Litteri in sala stampa - dobbiamo continuare a lavorare per il nostro obiettivo. Credo sia stata la migliore partita in stagione, per approccio, dedizione e attitudine in campo. Sono felicissimo, questo gruppo meritava la vittoria oggi ed è arrivata nel momento perfetto. Con il mister avevamo preparato bene la gara, cercando di pressarli alti e indurli il più possibile all'errore. Abbiamo chiuso il match nella ripresa - ha concluso - sfruttando gli spazi che loro ci hanno concesso nel tentativo di pareggiare".