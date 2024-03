Akragas, giovedì la sfida contro la LFA Reggio Calabria: squadra a lavoro

Prosegue la preparazione in casa Akragas: i biancazzurri di Marco Coppa intensificano il lavoro in vista della partita di giovedì a Reggio Calabria contro la LFA Reggio Calabria (ex Reggina).

Il match è valido per la 33esima giornata di campionato.

Un impegno non semplice per il Gigante, reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Nuova Igea Virtus. Gli uomini di Coppa proveranno comunque a dare fastidio ai calabresi, a quota 49 punti e quarti in classifica.