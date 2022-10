L'Akragas domani in trasferta a Casteldaccia, Pavisich: "Il nostro obiettivo è la promozione in serie D"

L'Akragas è pronta alla sfida di domani, domenica 2 ottobre, sul campo del Casteldaccia per la quarta giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A. La squadra di Terranova va alla ricerca del quarto successo consecutivo.

Fischio d'inizio previsto per le ore 15.30. Alla vigilia, ai microfoni della società, hanno parlato il giovane centrocampista, Mario Vizzini, e l'attaccante argentino Santiago Pavisich.

"Come tutte le settimane abbiamo preparato bene il match - ha dichiarato Vizzini - Siamo molto concentrati per la gara di domani. Per me è un piacere giocare con compagni esperti, sono contento perchè indossare la maglia dell'Akragas è un onore".

Ha delineato i propri obiettivi, e quelli di squadra, l'attaccante Pavisich, certo che i suoi gol potranno aiutare i suoi compagni durante la stagione.

"Ci aspettiamo una gara dura, quando le squadre giocano contro di noi cercano sempre di metterci in difficoltà - ha commentato Pavisich - Il match è stato preparato col massimo della concentrazione, il mister ci ha fatto vedere diversi video sul nostro avversario. Mi aspettavo una nostra partenza importante, è frutto del lavoro svolto durante la preparazione. Io mi sento bene, puntiamo alla promozione in serie D. Spero con i miei gol di aiutare la mia squadra a raggiungere questo importante traguardo".