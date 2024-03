Akragas, Coppa alla vigilia del match del Granillo: “Ci vorrà personalità calcistica”

Vigilia di campionato per l’Akragas che domani, alle ore 14:30, sarà di scena allo stadio Granillo di Reggio Calabria contro la Reggina. Presenta la partita mister Marco Coppa.

“Sarà una sfida affascinante - ha detto il tecnico - una bella occasione per misurarci con un grande ambiente. Misureremo il nostro grado di maturità in uno stadio pieno. Ci vorrà personalità calcistica da parte dei miei ragazzi”.

L’Akragas rimane affamata di punti: “Vogliamo tentare di fare più punti possibili - ha precisato Coppa - anche se non abbiamo ancora raggiunto la matematica la sostanza non cambia. Mi aspetto grande intensità da parte loro - ha concluso - non dovremo fallire l’approccio al match e non dovremo farci cogliere di sorpresa”.