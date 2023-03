Akragas, Campionato U17: trionfo della formazione Allievi contro il Lercara Friddi

Spettacolo e tanti gol della squadra Allievi dell'Akragas, allenata dal duo De Rosa-Ingrao. I giovani biancoazzurri hanno battuto 7-1 i pari età del Lercara Friddi, al campo di calcio di Fontanelle. Partita senza storia, dominata fin dalle battute iniziali dall'Akragas. Le reti sono state siglate da Sanfilippo (tripletta), Puma, Sicilia, Garifi e Cutaia.

Nel campionato under 15, invece, l'Akragas gioca a "tennis" col Canicattì: è finale con la Virtus Favara per la fase regionale.

Ancora una strepitosa vittoria della formazione Giovanissimi di mister Emiliano Bellavia. I piccoli Giganti hanno seppellito di gol il quotato Canicattì. Al campo di calcio di Fontanelle, frazione di Agrigento, l'Akragas si è imposta per sei reti a zero, giocando da vera squadra e mostrando un'ottima organizzazione di gioco. Le reti portano la firma di Cipolla (doppietta) e un gol a testa per Arcieri, Russo, Girgenti e Incardona.

Con questa vittoria la squadra biancoazzurra è prima in classifica, a pari punti con la Virtus Favara, a due partite dalla fine del campionato. Per dovere di cronaca, come riportato dalla società biancazzurra nella nota apparsa sul profilo ufficiale FB, è doveroso ricordare che il torneo è stato dominato dall'Atena Agrigento e dal Santa Sofia Licata, che però, regolarmento alla mano, non "fanno classifica". Dunque, con ogni probabilità, servirà uno spareggio in campo neutro tra Akragas e Virtus Favara per decretare la squadra che raggiungerà la fase regionale.

Nei prossimi due match i Giovanissimi dell'Akragas sfideranno l'Atena Agrigento e il Santa Sofia Licata che, come detto, non "fanno classifica".