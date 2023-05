Serie A2 Playoff, Cremona vince anche gara 2: per la Fortitudo Agrigento si fa dura

Anche la seconda sfida della serie dei quarti di finale playoff della serie A2 va in archivio con la vittoria della Vanoli Cremona sulla Moncada Energy Fortitudo Agrigento. Al PalaRadi finisce con il punteggio di 79-63 per i padroni di casa. Adesso per i ragazzi di Cagnardi inizia la scalata, si torna al Palamoncada dove venerdì 19, palla a due alle 20:30, è in programma una grande sfida

La partita (Fonte Ufficio Stampa Vanoli Cremona) - Quarantotto ore dopo gara 1, si riparte con i biancoblù che subiscono l’avvio degli ospiti nel primo quarto perdendo qualche pallone di troppo e concedendo troppo facilmente il ferro a Grande e compagni. Al 10’ è 21-25.

Già nel secondo quarto la difesa della Vanoli sale però di giri e contiene l’attacco ospite con più efficacia, anche se gli uomini di coach Cavina non riescono a capitalizzare pienamente in attacco il grande lavoro difensivo. Si va così all’intervallo lungo sul 37-38.

I primi minuti della ripresa sono la fotocopia di quanto già avvenuto in gara 1. La difesa Vanoli continua a mantenere alti i giri in difesa (dopo i 25 punti del primo quarto concede infatti soli 38 punti nei successivi trenta minuti) e in attacco si accendono Lacey, Pacher e Denegri.

Gli 11 punti del primo, le tre schiacciate di A.J. e i 5 punti di Deg scavano un mini-parziale di 22-8 che, unito alla schiacciata di Mobio, regala a Cremona il 61-46 al 25’ costringendo coach Cagnardi al secondo time out. La tripla di Imbrò sulla penultima sirena fissa il punteggio sul 64-52.

Nell’ultimo quarto la Vanoli resta in controllo sino al 35’ (71-56). Agrigento prova l’ultimo colpo di coda con la tripla di Chiarastella e i canestri di Ambrosin e Marfo (71-63).

A mettere definitivamente in ghiaccio il risultato sono ancora i canestri di Denegri e Pacher. Chiudono i tre liberi di Lacey per il 79-63 finale. Ora la serie si trasferisce ad Agrigento dove venerdì 19 maggio alle ore 20.30 si giocherà gara 3.

Il tabellino di Vanoli Basket Cremona - Moncada Energy Agrigento 79-63 (21-25, 16-13, 27-14, 15-11)



Vanoli Basket Cremona: Trevor Lacey 20 (3/4, 3/5), Davide Denegri 18 (4/6, 3/8), A.j. Pacher 13 (4/5, 1/2), Paul Eboua 12 (5/5, 0/0), Andrea Pecchia 6 (3/4, 0/0), Lorenzo Caroti 5 (2/2, 0/3), Matteo Piccoli 3 (0/0, 1/4), Joseph yantchoue Mobio 2 (1/1, 0/0), Mirza Alibegovic 0 (0/1, 0/5), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 11 - Rimbalzi: 36 2 + 34 (Paul Eboua 7) - Assist: 21 (Davide Denegri, Matteo Piccoli 5)



Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 19 (4/13, 3/7), Alessandro Grande 12 (3/5, 2/4), Matteo Imbro 9 (1/3, 2/11), Cosimo Costi 7 (2/6, 1/6), Kevin Marfo 7 (2/4, 0/0), Albano Chiarastella 5 (1/3, 1/1), Mait Peterson 4 (2/3, 0/1), Matteo Negri 0 (0/0, 0/1), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 31 9 + 22 (Albano Chiarastella 9) - Assist: 15 (Lorenzo Ambrosin, Matteo Imbro 3)