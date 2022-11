Real Basket pronta all’esordio nel campionato regionale under 17, incontro con il coach della nazionale Capobianco

La Real Basket incontra l’allenatore della nazionale Andrea Capobianco a Milazzo e si prepara all’esordio nel campionato regionale under 17. Dopo gli esordi vincenti nei campionati giovanili under 17 Eccellenza e under 19 regionale, per la Real Basket è la settimana del debutto: sabato prossimo i ragazzi guidati da Peppone Ferlisi saranno sul campo della Virtus Ragusa, società storica che ha sempre dato importanza alla formazione di giovani promesse del basket.

Molto importante il contatto con il coach Andrea Capobianco, responsabile del settore squadre nazionali dell’Italia, che incontrerà i ragazzi delle migliori società siciliane nel settore giovanile nelle categorie under 13 e under 15.

“Anche quest’anno - dice il patron Alessandro Bazan - abbiamo iscritto, oltre che la under 17 Eccellenza, la seconda squadra nel campionato under 17 regionale per dare più spazio a ragazzi che hanno necessità di accumulare tanti minuti sul campo in un campionato meno impegnativo e lasciargli il giusto tempo per crescere. L’anno scorso con la under 17 regionale siamo arrivati alle finali regionali e oltre ad aver prodotto un buon risultato sportivo, abbiamo portato 7 ragazzi nella squadra under 17 Eccellenza di questa stagione e tra questi, alcuni di loro fanno parte della rotazione della serie C.

Crediamo che questo sia il miglior modo di far crescere i ragazzi e con il lavoro fin qui svolto lo abbiamo certificato non solo con alcuni risultati di squadra, ma anche e soprattutto con alcuni risultati individuali. Siamo entrati nel quinto anno di collaborazione con la Fortitudo Agrigento della quale siamo società satellite e, insieme al presidente Gabriele Moncada, stiamo continuando il cammino iniziato 4 anni fa con la direzione tecnica che è stata affidata da questa stagione a Peppone Ferlisi, il quale, con grande umiltà e dedizione, sta dando dimostrazione di essere pronto anche lui per poter fare il salto di qualità. Questo fine settimana saremo impegnati anche con l’Accademia del basket che terrà un concentramento a Milazzo per le categorie under 13 e under 15 dove porteremo 7 ragazzi che saranno allenati dall’allenatore del settore squadre nazionali giovanili dell’Italia Andrea Capobianco.

Anche questo è frutto del lavoro fin qui svolto che ci permette di confrontarci con il massimo livello possibile. Siamo stati bravi nei 2 anni di pandemia a non fermarci e ci siamo inventati di tutto per far continuare a giocare i giovani, la risposta è stata positiva a dimostrazione che i ragazzi di oggi sono migliori di quanto spesso si sente dire in giro, hanno dimostrato di avere una forte passione per quello che fanno e il nostro compito è quello di tenere sempre accesa la fiamma di questa loro passione”.