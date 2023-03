La Fortitudo perde sul parquet di Casale Monferrato, si fa in salita la strada per i play off

La Fortitudo Agrigento perde a Casale Monferrato. La sconfitta manda la squadra di coach Cagnardi nel girone bianco della fase a orologio, nonostante la vittoria di Trapani su Piacenza che avrebbe favorito Agrigento con una vittoria. Così non è stato e per l'ennesima volta quest'anno la trasferta si dimostra fatale e nonostante un avvio molto forte i biancoazzurri non hanno saputo allungare sugli avversari e dare uno strappo sul match che avrebbe concesso ad Agrigento di portare a casa la prima vittoria fuori casa nel 2023.

Sembra quasi un tabù quello da sfatare e in alcuni momenti del match sembrava essere la volta buona ma dal secondo parziale ed il rientro dagli spogliatoi non sono stati ottimi per Agrigento e fino alla fine Monferrato ha continuato ad attaccare e bucare la difesa, la panchina oggi è risultata cortissima e sono mancati punti pesanti che in altre partite hanno risollevato il gruppo. Ottima la prestazione di Alessandro Grande, top scorer del match con 28 punti, e da segnalare la doppia doppia di Marfo con 11 punti e 11 rimbalzi, Ambrosin chiude le marcature con 18 punti, in doppia cifra anche Daeshon Francis con 13 punti. Monferrato non aveva nulla da perdere e nulla da guadagnare, Agrigento ha perso l'occasione d'oro di finire nel Girone Blu direttamente ai playoff che avrebbe sancito un risultato straordinario in questa stagione, adesso deve lottare sperando di raggiungere i playoff.

Il tabellino:

Novipiù Monferrato Basket - Moncada Energy Agrigento 88-77 (19-23, 18-16, 25-20, 26-18)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 20 (9/12, 0/0), Alvise Sarto 16 (2/4, 4/5), Kodi Justice 16 (4/9, 1/2), Matteo Formenti 12 (1/2, 2/4), Quinn Ellis 10 (4/6, 0/2), Gianmarco Leggio 10 (2/7, 2/4), Karl markus Poom 2 (1/3, 0/3), Luca Valentini 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Aaron Carver 0 (0/0, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 37 13 + 24 (Karl markus Poom 7) - Assist: 22 (Quinn Ellis 11)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 28 (6/10, 5/10), Lorenzo Ambrosin 18 (5/11, 2/5), Daeshon Francis 13 (4/4, 1/3), Kevin Marfo 11 (3/11, 0/0), Cosimo Costi 5 (1/1, 1/5), Matteo Negri 2 (1/3, 0/2), Albano Chiarastella 0 (0/0, 0/1), Mait Peterson 0 (0/1, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/2), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 30 11 + 19 (Kevin Marfo 11) - Assist: 13 (Lorenzo Ambrosin, Kevin Marfo 3)